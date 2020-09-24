Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Путин призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Лукашенко: мы никого и не просили признавать легитимность
Цымбалюк-Романовская о Джигарханяне: "Его состояние крайне тяжёлое"
Пьяный пассажир избил полицейского в аэропорту Красноярска
Прилучный и Карпович переехали в новый особняк с бассейном
Чеченский боец UFC из Швеции получил главный бой вечера
На Аляске начали демонтаж памятника Александру Баранову
Новые санкции от США: комментарий Марии Захаровой
Песков: Путин уже поздравлял Лукашенко

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

12 792 рубля — такой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложило Министерство труда и занятости установить с 1 января 2021 года.

Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

"Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 2021 года составит 42,0% — 12 792 руб. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 руб.) он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек", — заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

Он проинформировал, что очень скоро его ведомство внесёт закон проекта о МРОТ на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента.

"Законопроект о новом подходе к изменению величины МРОТ и прожиточного минимума планируется внести в Государственную думу в конце недели после рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии. Применение нового подхода к установлению величины МРОТ и прожиточного минимума потребует 133,6 млрд руб. в 2021 году", — сообщил Пудов.

Последние материалы
Песков: Путин уже поздравлял Лукашенко
Кубанские вина впервые стали экспортироваться в Финляндию
Бывшая модель Playboy поможет "Стяуа" выступить в Лиге Европы
62-летняя Шерон Стоун назвала лучшего партнёра по поцелуям в кино
Не нефтью единой: слезает ли Россия с "нефтяной иглы"
В Сбербанке ещё не знают, когда откроют офисы в Крыму
На Камчатке мужчина распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
Тиньков предложил назначить Грефа премьер-министром
Повлияет ли кризис турецкой экономики на отдых российских туристов
Учёные выяснили, как мумии птиц попали в древнеегипетские гробницы
Популярное
Общество
Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери

Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.

Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить жилплощадь
Российский шоу-бизнес
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить жилплощадь
Общество
Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам
Человеческий фактор
Российский Су-35С мог сбить собственный самолёт
Василий Амирджанов Тайная инаугурация Лукашенко шокировала белорусов Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
В Польше оценили тайную инаугурацию Лукашенко
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
Трамп: я не обещаю, что предам власть мирно в случае проигрыша
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Россия и Белоруссия: в чем "тормоза"?
"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа
"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа
Зачем государству нужны ЧВК?
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
В Калмыкии у местного жителя изъяли два килограмма марихуаны
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Новый адвокат Ефремова нашёл способ вытащить актёра из тюрьмы
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников