Минтруд предложил установить МРОТ в размере 12 792 рублей

12 792 рубля — такой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предложило Министерство труда и занятости установить с 1 января 2021 года.

"Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 2021 года составит 42,0% — 12 792 руб. По сравнению с действующим минимальным размером оплаты труда (12 130 руб.) он вырастет на 5,5%. Такое увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек", — заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты, статс-секретарь Андрей Пудов.

Он проинформировал, что очень скоро его ведомство внесёт закон проекта о МРОТ на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента.