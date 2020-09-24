Кубанские вина впервые стали экспортироваться в Финляндию

Первая экспортная партия кубанских вин "Шато Тамань" объёмом две тысячи литров отправляется из Краснодарского края в Финляндию.

В Финляндии сейчас представлены преимущественно производители из Чили и Испании, доля вин на рынке составляет 30% и 20% соответственно.

"Мы сумели зайти на рынок Финляндии, в ближайшее время туда отправятся две тысячи литров "Шато Тамань" от винодельни "Кубань-Вино". Попасть на финский рынок сложно из-за процедуры закупок и госмонополии на алкоголь крепче 5,5 градусов, однако команде Корпорации развития Краснодарского края это удалось", — заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Общеэкономические сложности в связи с пандемией не сказались на объёмах производства вина в Краснодарском крае, заверил Кондратьев.