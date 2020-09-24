В Сбербанке ещё не знают, когда откроют офисы в Крыму

Сбербанк станет открывать офисы в Крыму и Севастополе, когда появится такая возможность, заявили в руководстве крупнейшего банка России.

"Офисы в республике Крым мы будем открывать в тот момент, когда у нас такая возможность появится. Сейчас, к сожалению, у нас такой возможности нет, и поэтому мы их не открываем", — сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

На сегодняшний день в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе действуют только шесть российских банков. За исключением попавшего под западные санкции КБ "Россия", они практически неизвестны на территории остальной части Российской Федерации. Это РНКБ, Генбанк, "Севастопольский Морской банк", "ИС Банк" и Черноморский банк реконструкции и развития (ЧБРР). Сбербанк не работает в Крыму после введения санкций Европы и США против России в 2014 году.