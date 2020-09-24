Не все останутся довольны повышением МРОТ, полагает экономист

Эксперт оценил инициативу Минтруда по изменению расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил правительству России отказаться от расчёта прожиточного минимума как стоимости корзины потребления и определять его как часть среднедушевого дохода (44,2 процента). Для расчёта минимального размера оплаты труда, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума, министерство предложило определить МРОТ как 42 процента от медианной зарплаты по стране

"У нас появился МРОТ, который должен был отсечь самую низкую оплату, чтобы люди хоть какую-то зарплату получали. Следующий шаг — повышение МРОТ. Затея хорошая, правильная, давно назревшая. Подводные камни кроются только в том, что работодатели это воспримут как посягательство на своё священное право платить людям меньше наименьшего", — рассказал экономист Василий Колташов.

Ранее с инициативой о повышении МРОТ выступали Федерация независимых профсоюзов России, думские фракции ЛДПР и "Справедливая Россия".