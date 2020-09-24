Правила проверки счётчиков электричества, газа и воды изменились в России с 24 сентября.
"Результаты проверки измерительных приборов будут вноситься в электронный реестр Росстандарта. Запись заменит бумажное свидетельство. Юрлица и индивидуальных предпринимателей теперь обяжут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг", — говорится в приказе Минпромторга.
В Росстандарте считают, что нововведение выгодно в первую очередь самим потребителям электричества, газа и воды.
"Законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. К примеру, потребитель сможет убедиться, законно ли требование пройти проверку счетчиков", — пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Ранее сообщалось, что в коммунальные платежи россиян могут включить цену "умных" счётчиков электричества и стоимость их установки. Предполагается, что платёж будет растянут на три года.
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