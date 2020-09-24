Новые правила проверки приборов учёта начали действовать в РФ

Правила проверки счётчиков электричества, газа и воды изменились в России с 24 сентября.

"Результаты проверки измерительных приборов будут вноситься в электронный реестр Росстандарта. Запись заменит бумажное свидетельство. Юрлица и индивидуальных предпринимателей теперь обяжут подавать сведения в официальный реестр в течение двух месяцев с момента оказания метрологических услуг", — говорится в приказе Минпромторга.

В Росстандарте считают, что нововведение выгодно в первую очередь самим потребителям электричества, газа и воды.

"Законодательное закрепление электронных записей не только упростит регистрацию измерительных приборов, но и сделает рынок прозрачным. К примеру, потребитель сможет убедиться, законно ли требование пройти проверку счетчиков", — пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Ранее сообщалось, что в коммунальные платежи россиян могут включить цену "умных" счётчиков электричества и стоимость их установки. Предполагается, что платёж будет растянут на три года.