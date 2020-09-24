Сбербанк и ПСБ по-разному оценили сделку Тинькова с "Яндексом"

Сбербанк и Промсвязьбанк (ПСБ) совершенно по-разному оценили возможную сделку на 5,48 млрд долларов между "Тинькофф-банком" и "Яндексом".

Олег Тиньков пояснил, что возможное соглашение будет не продажей, а слиянием компаний. TCS Group продолжит работать под своим брендом, а сам Тиньков останется в ней, он будет дальше заниматься делами банка "Тинькофф".

"Сбербанк уважает своих соперников на рынке. Мы не боимся конкуренции", — прокомментировал возможную сделку между TCS Group, которой принадлежит "Тинькофф-банк", и "Яндексом" глава Сбербанка Герман Греф. "Новая структура станет серёзным конкурентом Сбербанка в плане высокотехнологичного кредитного учреждения", — заявил председатель совета директоров банка ПСБ.

"Тинькофф-банк" входит в топ-20 российских банков, расположившись на 17-м месте.