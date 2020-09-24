Сбербанк и Промсвязьбанк (ПСБ) совершенно по-разному оценили возможную сделку на 5,48 млрд долларов между "Тинькофф-банком" и "Яндексом".
Олег Тиньков пояснил, что возможное соглашение будет не продажей, а слиянием компаний. TCS Group продолжит работать под своим брендом, а сам Тиньков останется в ней, он будет дальше заниматься делами банка "Тинькофф".
"Сбербанк уважает своих соперников на рынке. Мы не боимся конкуренции", — прокомментировал возможную сделку между TCS Group, которой принадлежит "Тинькофф-банк", и "Яндексом" глава Сбербанка Герман Греф.
"Новая структура станет серёзным конкурентом Сбербанка в плане высокотехнологичного кредитного учреждения", — заявил председатель совета директоров банка ПСБ.
"Тинькофф-банк" входит в топ-20 российских банков, расположившись на 17-м месте.
"TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — "Тинькофф-банк". На 1 августа он занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 767,4 млрд рублей", — говорится в справочных материалах.
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