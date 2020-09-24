По новому рассчитывать в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предложил правительству РФ Минтруд.
"С 2021 года в РФ предлагается отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определят его как часть среднедушевого дохода (44,2 процента). Для лиц трудоспособного возраста прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних — 97%, для пенсионеров — 86%. Повышение прожиточного минимума в регионах планируется внедрять в течение четырёх лет. К 2025 году расходы бюджета в этой связи должны возрасти на 241,3 млрд рублей", — говорится в пояснительной записке Минтруда к поправкам в федеральные законы.
Предложения Минтруда озвучили на заседании правительства России, по данным газеты "Коммерсант", поправки получили одобрение членов кабмина.
"МРОТ, который по закону не может быть ниже прожиточного минимума, для трудоспособных граждан, составит 42 процента от медианной зарплаты по стране", — предложило Министерство труда и социальной защиты России.
Ранее сообщалось, что МРОТ на Украине превысил российский на 1 тысячу рублей.
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