По новому рассчитывать в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум предложил правительству РФ Минтруд.

"С 2021 года в РФ предлагается отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определят его как часть среднедушевого дохода (44,2 процента). Для лиц трудоспособного возраста прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для несовершеннолетних — 97%, для пенсионеров — 86%. Повышение прожиточного минимума в регионах планируется внедрять в течение четырёх лет. К 2025 году расходы бюджета в этой связи должны возрасти на 241,3 млрд рублей", — говорится в пояснительной записке Минтруда к поправкам в федеральные законы.