В коммунальные платежи могут включить цену "умных" электросчётчиков

Установка нового типа счётчиков электричества слишком дорога для основной массы населения РФ. Стоимость решено включить в платёжки, чтобы россияне смогли оплатить установку приборов учёта в течение трёх лет.

"Стоимость "умных" счетчиков электроэнергии могут включить в коммунальные платежи. Чтобы избежать взрывного роста платежей, профильные ведомства должны представить проект постановления с обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платёж. Ведомства также должны до 6 октября представить согласованные предложения по дополнительному росту тарифов на электроэнергию, учитывающему затраты на установку приборов, не менее чем на три года", — говорится в поручении вице-премьера РФ Юрия Борисова адресованном ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

Эксперты считают, что новация приведёт не только к росту цены электроэнергии для населения, но и увеличению общей платы за коммунальные услуги.