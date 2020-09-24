Установка нового типа счётчиков электричества слишком дорога для основной массы населения РФ. Стоимость решено включить в платёжки, чтобы россияне смогли оплатить установку приборов учёта в течение трёх лет.
"Стоимость "умных" счетчиков электроэнергии могут включить в коммунальные платежи. Чтобы избежать взрывного роста платежей, профильные ведомства должны представить проект постановления с обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платёж. Ведомства также должны до 6 октября представить согласованные предложения по дополнительному росту тарифов на электроэнергию, учитывающему затраты на установку приборов, не менее чем на три года", — говорится в поручении вице-премьера РФ Юрия Борисова адресованном ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.
Эксперты считают, что новация приведёт не только к росту цены электроэнергии для населения, но и увеличению общей платы за коммунальные услуги.
"В "ВТБ Капитале" считают, что на 1-1,2 процента вырастут цены на электроэнергию". За счёт сверхнормативного прироста энерготарифов общий коммунальный платеж может дополнительно вырасти примерно на 1,5-2 процента, считает эксперт в области ЖКХ. , — рассказали эксперты, опрошенные газетой "Коммерсант".
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