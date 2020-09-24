Цена на золото упала до самого низкого уровня за два месяца

Цена на золото опустилась ниже $1.900 за унцию.

Как отмечает RT, произошло это на фоне укрепления американской национальной валюты.

Напомним, последний раз этот драгоценный металл стоил меньше 21 июля, но тогда он был на подъеме: он достиг $1843,03 и продолжал расти на фоне неопределенности из-за пандемии коронавируса, достигнув 6 августа своего рекордного максимума - $2069,29 за унцию.

Несмотря на резкое падение цена остается на 18% выше по сравнению со 2 января текущего года (до пандемии).

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