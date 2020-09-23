Названы технологии, которые в России будут развивать в ближайшие годы

Первый заместитель председателя правительства РФ перечислил сенаторам Совфеда перспективные для страны технологии и каким образом они будут развиваться в России.

"Квантовые и генетические технологии, искусственный интеллект, блокчейн, новые источники энергии микроэлектроника, интернет вещей и технологии 5G станут приоритетами государственной политики в сфере технологического развития России на ближайшие годы. Здесь акцент будет сделан на следующем. В первую очередь это поддержка и развитие перспективных технологических заделов по сквозным технологиям во взаимодействии государства и крупнейших компаний", — сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации.

Он отметил, что для развития перечисленных технологий в России будет создана заново система венчурного финансирования.