Биржевой курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с апреля

Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.

"Курс рубля вечером 23 сентября усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля на фоне роста на "Форексе", евро торгуется почти по 90 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.24 мск вырос на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля", — говорится в сообщении Московской биржи.

Отмечается небольшой рост биржевой стоимости нефти марки Brent, а также снижение курса европейской валюты к американской.