Впервые с апреля 2020 года биржевой курс доллара на торговой онлайн-площадке "Форекс" поднялся выше 77 рублей.
"Курс рубля вечером 23 сентября усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля на фоне роста на "Форексе", евро торгуется почти по 90 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.24 мск вырос на 96 копеек — до 77,07 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 89,93 рубля", — говорится в сообщении Московской биржи.
Отмечается небольшой рост биржевой стоимости нефти марки Brent, а также снижение курса европейской валюты к американской.
"Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,17% — до 41,79 доллара за баррель. Евро на "Форексе" снижается к американской валюте на 0,28%, также сильное снижение к доллару демонстрирует несколько валют. В частности, мексиканский песо падает на 2,9%, южноафриканский рэнд — на 2,44%", — отмечается в сообщении.
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