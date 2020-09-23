Министерство финансов Соединенных Штатов Америки объявило о начале действия санкций в отношении нескольких российских граждан и предприятий.

"США внесли в санкционные списки восьмерых россиян и выходцев из РФ, а также семь организаций в России и Финляндии. Санкции вводятся в связи с киберпреступлениями, вмешательством в выборы в США, ситуацией на Украине", — говорится на сайте американского Минфина, чьё сообщение передаёт РИА Новости.

Российские граждане, попавшие под санкции США проживают в Петербурге, а также за пределами страны — в Финляндии и Центральной Африканской Республике.

"Россияне — Борис Гайкович, Елена Иванова, Надежда Кучумова, Владислав Занин, — все они проживают в Санкт-Петербурге. Александр Кузин, Дмитрий Сытый и Евгений Ходотов находятся в Центральной Африканской Республике, а Никита Ковалевский — в Финляндии.

Среди компаний, попавших под санкции, находящиеся по одному адресу в Финляндии — Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY, Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО "М-Финанс" и АО НПП ПТ "Океанос" из Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.