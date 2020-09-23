Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации затронул ситуацию с безработицей в стране.

"У нас-то безработица подросла, к сожалению… на 1,7%. В некоторых странах там цифры совсем другие, критические. Но ситуация у нас остается напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения", — заявил глава государства.