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Путин рассказал о безработице в России

Президент России Владимир Путин во время обращения к Совету Федерации затронул ситуацию с безработицей в стране.

"У нас-то безработица подросла, к сожалению… на 1,7%. В некоторых странах там цифры совсем другие, критические. Но ситуация у нас остается напряженной. Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост и в августе, и сейчас превышает 6% экономически активного населения", — заявил глава государства.

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