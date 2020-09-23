Депутаты нижней палаты парламента приняли закон о повышении акциза на табачные изделия на 20 процентов вместо запланированных четырёх.
"Государственная дума приняла закон о повышении с 2021 года ставки акцизов на электронные и обычные сигареты, а также табачную продукцию в целом. Косвенный налог увеличится на 20 процентов по сравнению с 2020-м вместо 4 процентов, которые были запланированы ранее. В 2022–2023 годах повышение акциза произойдёт на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. В частности, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021-м составит 2359 рублей за тысячу штук, на "вейпы" и электронные сигареты — 60 рублей за штуку", — говорится в пояснительной записке.
Остальные подакцизные товары, в соответствии с принятым законом, будут подлежать проиндексированному на уровень инфляции (4 процента) акцизу.
"Повышение цен на сигареты — доказанная мера, помогающая сократить число курящих среди россиян. Ведомство осознаёт возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому Министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака", — заявлял ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов, отмечая, что мера соответствуют политике России по сокращению курильщиков.
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