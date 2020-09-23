Российская молодёжь стала больше брать микрозаймы

Начиная с апреля 2020 года, в офисы микрокредитных организаций активно пошла российская молодёжь: в возрастной категории до 25 лет большое число безработных и студентов.

"Доля россиян моложе 25 лет в общей структуре заемщиков микрофинансовых институтов достигла 14,8% на август 2020 года, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди возрастной категории молодых людей до 25 лет существует высокая доля безработицы — более 20%, а стипендии студентов составляют 4,3-12% от прожиточного минимума в России. Рост числа молодых микрозаёмщиков наблюдается с апреля", — рассказал гендиректор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.

За полгода среди молодых заёмщиков существенно снизилось количество платежеспособных, которые могут взять ипотеку или автокредит.