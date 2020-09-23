Начиная с апреля 2020 года, в офисы микрокредитных организаций активно пошла российская молодёжь: в возрастной категории до 25 лет большое число безработных и студентов.
"Доля россиян моложе 25 лет в общей структуре заемщиков микрофинансовых институтов достигла 14,8% на август 2020 года, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди возрастной категории молодых людей до 25 лет существует высокая доля безработицы — более 20%, а стипендии студентов составляют 4,3-12% от прожиточного минимума в России. Рост числа молодых микрозаёмщиков наблюдается с апреля", — рассказал гендиректор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.
За полгода среди молодых заёмщиков существенно снизилось количество платежеспособных, которые могут взять ипотеку или автокредит.
"В сегменте необеспеченного кредитования молодёжи произошли наибольшие изменения, в основном за счет дорогих и рискованных продуктов. Доля юных граждан, которые прибегали к автокредитованию и ипотеке, то есть залоговым видам займов, существенно снизилась", — заметил гендиректор НБКИ.
К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие голливудскую актрису с дочкой во время шопинга.