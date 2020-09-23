Тиньков раскрыл детали сделки с "Яндексом"

Олег Тиньков возразил, что ещё не продал Тинькофф Банк "Яндексу", а сделка по слиянию двух компаний находится на стадии обсуждения.

"Про "продал" банк… я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий", — пояснил бизнесмен.

Напомним, ранее Тиньков заявил, что он добился всех поставленных целей на финансовом рынке и ему больше не интересно развивать банк. Предприниматель планирует сосредоточиться на работе своего недавно созданного благотворительного фонда.