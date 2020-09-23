В Адыгее заработал завод по переработке козьего молока

В Адыгее начал работу завод по переработке полезного гипоаллергенного козьего молока.

"Агрохолдинг "Мирный" запустил в республике завод по переработке полезного гипоаллергенного козьего молока. Открыта итальянская производственная линия, начался выпуск готовой продукции из козьего молока, протестировано производство. Ассортимент продукции включает 15 видов — это йогурты, сыры, творог, масло, кефир и другая кисломолочная продукция", — говорится в сообщении пресс-служба главы республики Адыгея.

Продукция из козьего молока будет поставляться и в детские организации республики.