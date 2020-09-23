В Адыгее начал работу завод по переработке полезного гипоаллергенного козьего молока.
"Агрохолдинг "Мирный" запустил в республике завод по переработке полезного гипоаллергенного козьего молока. Открыта итальянская производственная линия, начался выпуск готовой продукции из козьего молока, протестировано производство. Ассортимент продукции включает 15 видов — это йогурты, сыры, творог, масло, кефир и другая кисломолочная продукция", — говорится в сообщении пресс-служба главы республики Адыгея.
Продукция из козьего молока будет поставляться и в детские организации республики.
"Мощность завода по переработке молока составляет 12 тонн в смену, а ежегодно производство может доходить до 6 тысяч тонн. После выхода на проектную мощность агрохолдинг "Мирный" станет крупнейшим в России производителем молочной продукции из козьего молока, а впоследствии — и самым крупным в Европе", — цитирует гендиректора холдинга Елену Гангало пресс-служба.
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