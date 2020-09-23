Основатель TCS Group Олег Тиньков подтвердил свои намерения основать благотворительный фонд после продажи Тинькофф банк компании Яндекс.
"Я достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для меня настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией. Я покидаю пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передаю права владения акциями TCS Group Holding PLC в семейный траст. Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — сказал предприниматель в комментарии агентству Reuters.
Накануне Яндекс и компания TCS Group, совладельцем которой является Олег Тиньков, объявили о слиянии. Сумма сделки составит 5,48 млрд долларов.
"TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — Тинькофф банк. У траста семьи Тинькова сейчас есть 40,4% акцийTCS Group, у менеджмента — 6,5%, остальные 53,1% акций находятся в свободном обращении. "Тинькофф" на 1 августа занимал 17-е место среди российских банков с активами в 767,4 миллиарда рублей", — говорится в справочном материале на портале TCS Group.
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