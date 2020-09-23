Основатель TCS Group Олег Тиньков подтвердил свои намерения основать благотворительный фонд после продажи Тинькофф банк компании Яндекс.

"Я достиг всего, чего хотел на финансовом рынке, и для меня настало время заняться чем-то другим, в частности, созданием благотворительного фонда для борьбы с лейкемией. Я покидаю пост главы совета директоров Тинькофф Банка и передаю права владения акциями TCS Group Holding PLC в семейный траст. Сейчас интереснее заниматься другим. Но я остаюсь с компанией, буду помогать Яндексу строить самую большую и самую эффективную частную компании в России", — сказал предприниматель в комментарии агентству Reuters.