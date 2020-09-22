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Половину стоимости путёвки планируют возвращать туристам из Аргентины

Аргентинские власти делают щедрые подарки туристам-соотечественникам, путешествующим по своей стране.

Половину стоимости путёвки планируют возвращать туристам из Аргентины

"Власти Аргентины издали постановление для поддержки внутреннего туризма, в котором говорится, что гражданам страны государство будет возвращать 50 процентов стоимости путевок, приобретенных до конца года. Целью этого документа является смягчение экономического и социального воздействия COVID-19 на туризм и предоставление инструментов для эффективного восстановления работы отрасли", — говорится в тексте постановления, которое передаёт РИА "Новости".

Накануне во многих регионах Аргентины прошли акции протеста представителей туристической отрасли. Манифестанты требовали от правительства дать им разрешение на работу.

"До конца года будут продлены меры по поддержке государства в части выплат зарплат, послабления по взносам, налоговая отсрочка. Кроме того, у туристических компаний будет возможность взять кредит на льготных условиях. Новацией закона является возврат гражданам 50 процентов стоимости турпакета, который будет приобретен до конца года. Потратить деньги, которые вернет государство, можно будет только на турпоездки внутри Аргентины", — подчёркивается в документе.

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