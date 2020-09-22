В Рыбинске начали серийный выпуск самого мощного российского снегохода "Фронтир 1000", сообщило правительство Ярославской области.

"Снегоход был представлен на международной выставке в Финляндии и получил там хорошие отзывы. Наши северные соседи знают толк в снегоходной технике. Их мнению можно доверять. Уверен, что снегоход станет одним из основных конкурентоспособных продуктов компании на несколько лет вперед", — цитирует пресс-служба губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова .

Снегоходы выпускает рыбинское предприятие "Русская механика" — единственное предприятие в России, которое конструирует и производит снегоходы.

"Снегоход разработан на платформе "Вектор 551", но имеет другой дизайн и более высокую мощность. Новая модель создана компанией для европейского рынка, техника прошла сертификацию для продаж в Финляндии и Швеции. В 2020 году принято решение продавать её в России. В 2021 году планируется реализовать 500 штук, далее 700-1000 штук ежегодно. Объем продаж составит 500-700 миллионов рублей в год" — говорится в сообщении правительства региона.