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Греф заявил о необходимости снизить в России число налогов и их ставки

Повышать налоги — это последняя мера на которую нужно идти государству, так как возрастающая налоговая нагрузка снижает конкурентные преимущества России, считает Герман Греф.

Греф заявил о необходимости снизить в России число налогов и их ставки

"Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия. Я считаю, что последняя мера, на которую нужно идти государству, это повышать налоги. Мы не получим экономического роста, если будем активно повышать налоги. Нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки", — сказал глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.

Греф полагает, что для российской экономики менее болезненно сокращение расходов, чем повышение налогов.

"Предпочтительнее сокращение расходов федерального бюджета, но не повышение налогов", — резюмировал Герман Греф, который занимал в 2000–2007 годах пост главы Минэкономразвития России.

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