Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что бары и рестораны необходимо закрыть из-за роста заболеваемости коронавирусом среди молодежи.

"Идет увеличение числа заболевших среди молодежи — все закрыть — бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия. Вот в вузах садитесь, социальная дистанция два метра и сокращенный вариант два часа, три часа, и не по 8 часов", — призвал политик.