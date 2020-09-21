В Счётной палате назвали основные проблемы исполнения бюджета

Глава Счётной палаты РФ назвал хронической проблему неисполнения расходной части бюджета России.

"В 2019 году неисполнение бюджета составило 1 триллион 121 миллиард рублей. Эти деньги не попали в экономику и замедлили её рост. Безусловно, Центральный банк всегда регулирует денежную массу в экономике, и он это учёл. Но всё же правительство не должно замораживать такое количество денег. Если планировали, то надо исполнять", — сказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Кудрин отметил, что бюджетный 2019 год стал "годом замедления", хотя по сравнению с нынешним, его можно назвать успешным.