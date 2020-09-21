Роман Гусаров: цены на авиабилеты будут не поднимать, а снижать

Российские авиакомпании в обозримом будущем начнут не поднимать, а снижать цены на авиабилеты. Такое мнение "Радио 1" высказал главный редактор портала АВИА. РУ Роман Гусаров.

"Авиакомпании понимают, что рубеж невозврата для них очень близок. Они хотели бы поднять цены и компенсировать свои убытки, но этого просто не позволяет сделать рынок. На сегодняшний день пассажиропоток ниже, чем в прошлом году, хотя на внутренних линиях даже есть прирост. Но надо учитывать, что авиакомпании вывозили половину пассажиров за рубеж. Эти направления были самыми доходными. А сейчас зарубежные направления в основном закрыты. Все мощности переброшены на внутренние направления. Наблюдается жёсткая конкуренция, авиакомпании борются за пассажиров. В этой борьбе они попытаются привлечь их к себе более выгодными и интересными ценами, чем у конкурентов. Плюс сам пассажир не особенно готов сейчас платить дороже, чем в прошлом году — мы все поиздержались. Поэтому сегодня сами условия рынка диктуют авиакомпаниям необходимость снижать цены, а не повышать", — отметил эксперт.

По словам Романа Гусарова, обычно всплеск цен на авиабилеты наблюдался перед новогодними праздниками, но в текущем году этого не будет.

"Сейчас мы вошли в низкий осенний сезон. В этот период цены традиционно снижаются, потому что россияне перестают летать. Заканчивается туристический сезон, и авиакомпания сбрасывают цены, чтобы хоть кто-то полетел. Следующей всплеск возникает в период новогодних праздников. Но основной пассажиропоток в эти праздники был на европейских направлениях. Люди летали на рождественские каникулы в Европу отдохнуть, погулять по базарам, купить сувениры, отметить Новый год. Сейчас этой возможности нет, и, полагаю, вряд ли она появится, так как улучшения эпидемиологической обстановки нет ни в России, ни в Европе", — сказал собеседник "Радио 1".

По мнению Романа Гусарова, правительство должно сделать следующий шаг, если оно заинтересовано в сохранении авиаотрасли как таковой.

"Это сотни тысяч, а может быть, вместе со смежными отраслями миллионы рабочих мест. Это очень важная отрасль для страны, не говоря уже о транспортной доступности. Поэтому правительство должно пойти на следующий шаг поддержки авиакомпаний. Скорее всего, сейчас разные механизмы обсуждаются. Программа, которая действовала весной, уже практически завершена. Тогда порядка 23,4 млрд руб были распределены между авиакомпаниями. Буквально сегодня "Аэрофлот" объявил о начале допэмиссии. Это один из механизмов поддержки национального перевозчика, который составляет половину нашей гражданской авиации по объёму перевозок. Ведь это не один "Аэрофлот", а группа компаний — "Победа", "Аврора". В любом случае что-то должно быть. Вряд ли всех бросят на произвол судьбы, но до финиша дойдут не все", — констатировал эксперт.

Ранее генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачёв также заявил "Радио 1", что ожидать повышения цен на авиаперелёты в России в ближайшее время не стоит.