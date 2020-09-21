Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ефремов в СИЗО написал письмо про "Спартак"
Гастрономические туры планируют включить в программу кешбэка
В Португалии появилась академия имени Роналду
Какие изменения ждут выпускников при сдаче ЕГЭ и ОГЭ?
Лукашенко принял решение о втором этапе учений "Славянское братство"
Николай Басков эмоционально высказался об измене Тарзана
Рабочее время у наёмных сотрудников будет сокращаться, считает эксперт
Пчёлы поддаются дрессировке — учёные
Правила каршеринга в России предложили ужесточить

Роман Гусаров: цены на авиабилеты будут не поднимать, а снижать

Российские авиакомпании в обозримом будущем начнут не поднимать, а снижать цены на авиабилеты. Такое мнение "Радио 1" высказал главный редактор портала АВИА. РУ Роман Гусаров.

Роман Гусаров: цены на авиабилеты будут не поднимать, а снижать

"Авиакомпании понимают, что рубеж невозврата для них очень близок. Они хотели бы поднять цены и компенсировать свои убытки, но этого просто не позволяет сделать рынок. На сегодняшний день пассажиропоток ниже, чем в прошлом году, хотя на внутренних линиях даже есть прирост. Но надо учитывать, что авиакомпании вывозили половину пассажиров за рубеж. Эти направления были самыми доходными. А сейчас зарубежные направления в основном закрыты. Все мощности переброшены на внутренние направления. Наблюдается жёсткая конкуренция, авиакомпании борются за пассажиров. В этой борьбе они попытаются привлечь их к себе более выгодными и интересными ценами, чем у конкурентов. Плюс сам пассажир не особенно готов сейчас платить дороже, чем в прошлом году — мы все поиздержались. Поэтому сегодня сами условия рынка диктуют авиакомпаниям необходимость снижать цены, а не повышать", — отметил эксперт.

По словам Романа Гусарова, обычно всплеск цен на авиабилеты наблюдался перед новогодними праздниками, но в текущем году этого не будет.

"Сейчас мы вошли в низкий осенний сезон. В этот период цены традиционно снижаются, потому что россияне перестают летать. Заканчивается туристический сезон, и авиакомпания сбрасывают цены, чтобы хоть кто-то полетел. Следующей всплеск возникает в период новогодних праздников. Но основной пассажиропоток в эти праздники был на европейских направлениях. Люди летали на рождественские каникулы в Европу отдохнуть, погулять по базарам, купить сувениры, отметить Новый год. Сейчас этой возможности нет, и, полагаю, вряд ли она появится, так как улучшения эпидемиологической обстановки нет ни в России, ни в Европе", — сказал собеседник "Радио 1".

По мнению Романа Гусарова, правительство должно сделать следующий шаг, если оно заинтересовано в сохранении авиаотрасли как таковой.

"Это сотни тысяч, а может быть, вместе со смежными отраслями миллионы рабочих мест. Это очень важная отрасль для страны, не говоря уже о транспортной доступности. Поэтому правительство должно пойти на следующий шаг поддержки авиакомпаний. Скорее всего, сейчас разные механизмы обсуждаются. Программа, которая действовала весной, уже практически завершена. Тогда порядка 23,4 млрд руб были распределены между авиакомпаниями. Буквально сегодня "Аэрофлот" объявил о начале допэмиссии. Это один из механизмов поддержки национального перевозчика, который составляет половину нашей гражданской авиации по объёму перевозок. Ведь это не один "Аэрофлот", а группа компаний — "Победа", "Аврора". В любом случае что-то должно быть. Вряд ли всех бросят на произвол судьбы, но до финиша дойдут не все", — констатировал эксперт.

Ранее генеральный директор ассоциации "Аэропорт" Виктор Горбачёв также заявил "Радио 1", что ожидать повышения цен на авиаперелёты в России в ближайшее время не стоит.

Последние материалы
Ананас защитит от коронавируса — учёные
Злоумышленник похитил у сожительницы золотые украшения и сдал в ломбард
Роман Гусаров: цены на авиабилеты будут не поднимать, а снижать
Генерал ФСБ Михайлов: Россия проигрывает идеологическую войну Западу
В Курске создадут зону промышленного туризма
Сергей Миронов раскритиковал сенаторов за законопроект о реновации
Ефремов в СИЗО написал письмо про "Спартак"
Гастрономические туры планируют включить в программу кешбэка
Лера Кудрявцева объяснила, почему отдала двухлетнюю дочь на балет
Виктор Похмелкин: "За многими изменениями в ПДД стоит корыстный умысел"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Украина закрыла границу с Белоруссией

Украина объявила о закрытии границ с РБ.

Украина закрыла границу с Белоруссией
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Общество
Помощники Навального могут сесть в тюрьму лет на 7
Шоу-бизнес
Парапсихолог: сын Петросяна в опасности
Общество
Жириновский потребовал арестовать Навального
Василий Амирджанов Лояльные властям СМИ получат свои миллиарды Василий Амирджанов Игорь Буккер Игры викингов заканчивались матом Игорь Буккер Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров
Комментарии
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Паника продолжается: новые слухи после 20 сентября
Навальный будет восстанавливаться около года
Навальный будет восстанавливаться около года
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Почему Белоруссию продолжает лихорадить?
Раскрыто имя конструктора гиперзвукового боевого блока "Авангард"
ЕС: Лукашенко перестанет быть президентом Белоруссии с 5 ноября
Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США
Лукашев: заболевших в России должно было быть больше
Парижская полиция применила слезоточивый газ против протестующих
"Северный поток-2": точку ставить рано?
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Навальный будет восстанавливаться около года
Росгвардия получила партию новых командно-штабных машин
Чеснаков: через 50 лет Россией будут управлять женщины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников