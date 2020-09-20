Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что предоставленный Белоруссии займ окажет благотворное влияние на экономическую ситуацию в обеих странах.

"Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый, экономический партнер", — сказал министр.