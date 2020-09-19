Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев рассказал, что порой на ценообразование в страховании влияют не самые обычные факторы. Например, может учитываться пол автовладельца.

"В спорте есть отдельно женские и мужские соревнования — и это не считается дискриминацией, а считается отражением объективно существующих между людьми различий. Аналогично и страховщики вправе использовать те тарифные факторы, которые, согласно их статистике, объективно влияют на аварийность автовладельца", — заявил эксперт.

"По нашей статистике, женщины попадают в ДТП в среднем на 5 — 10 процентов чаще мужчин, но при этом у мужчин аварии более разрушительные. Средний убыток у них несколько больше", — сказал он.