Центробанк сохранил рекордно низкую ключевую ставку

Совет директоров Банка России на заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых — самом низком за всю историю. В таких условиях гражданам следует переходить от банковских депозитов к более эффективным финансовым инструментам, заявил "Радио 1" руководитель Содружества профессионалов финансового рынка Алексей Мамонтов.

"Цель перейти к четырёхпроцентной ключевой ставке была намечена ещё несколько лет назад, и Центробанк уверенно идёт к ней. И это повод для всех жителей страны начать более эффективно управлять своими ресурсами, перераспределять активы с депозитов на более доходные инструменты — это акции, облигации, ПИФы", — сказал Мамонтов.

Он отметил, что проконсультироваться по вопросу вложения активов можно в любом крупном банке.

"В крупных банках есть отделения, предлагающие своим клиентам инвестиционные услуги, вложение не в депозиты, а в другие инструменты. То есть с ними можно проконсультироваться. Есть специальные компании, которые предлагают вкладывать деньги в акции, облигации и ПИФы. Да и трудностей в том, чтобы самим обучаться, я не вижу. Но начать надо с того, что предлагается уже — консультации в банках", — подчеркнул эксперт.

Ранее профессор Российской экономической школы, директор по прикладным исследованиям Центра экономических и финансовых исследований Наталья Волчкова заявила в эфире "Радио 1", что финансовая безграмотность россиян связана с традициями государственного патернализма.