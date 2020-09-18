У россиян резко вырос спрос на постройку бань

В августе-сентябре спрос на постройку бань и саун вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Активнее их заказывают в Московской области, Татарстане и Нижегородской области.

"Среди россиян интерес к строительству собственной бани больше всего проявляют в Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. На каждый из регионов приходится примерно по 6% от общероссийского спроса. При этом, по динамике спроса на строительство и благоустройство бань, лидирует Башкирия, где этот показатель вырос на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на втором месте Волгоградская область (146%), а на третьем — Ульяновская (129%)", — говорится в исследовании аналитиков сервиса " Авито Услуги".

За постройку бани россиянам в среднем придётся заплатить по 175 тысяч рублей. Её возведут за пять дней, но вполне возможно, что несколько дней придётся ждать в очереди.