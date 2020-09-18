Где Россия найдёт 4 трлн рублей, которые выпадают из бюджета

Сокращать бюджетные расходы, которые составляют 22,561 триллиона рублей в 2020 году, правительство России не намерено.

"Годовой дефицит бюджета 2020 года приблизится к четырём процентам ВВП. Это примерно на четыре триллиона рублей меньше, чем планировалось. Бюджет недополучит 1,5 триллиона нефтегазовых поступлений и около двух триллионов остальных", — заявил министр финансов Антон Силуанов, отметив, что экономическая ситуация в стране развивается по одному из неблагоприятных сценариев.

Текущие обязательства и антикризисные программы будут финансировать при помощи средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"На 1 сентября ФНБ оценивался в 11,7 процента ВВП, или 13,256 триллиона рублей. С 2017-го Минфин копил там нефтегазовые доходы от цен выше 40 долларов за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45 процентов — долларов, столько же — евро и десять — фунтов стерлингов", — рассказал Силуанов.

Он отметил, что, помимо средств ФНБ, для покрытия расходов существенно увеличатся заимствования. Пока на долговом рынке Минфин сумел привлечь полтора триллиона рублей. На недостающую сумму планируется выпустить гособлигации.