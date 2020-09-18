Сокращать бюджетные расходы, которые составляют 22,561 триллиона рублей в 2020 году, правительство России не намерено.
"Годовой дефицит бюджета 2020 года приблизится к четырём процентам ВВП. Это примерно на четыре триллиона рублей меньше, чем планировалось. Бюджет недополучит 1,5 триллиона нефтегазовых поступлений и около двух триллионов остальных", — заявил министр финансов Антон Силуанов, отметив, что экономическая ситуация в стране развивается по одному из неблагоприятных сценариев.
Текущие обязательства и антикризисные программы будут финансировать при помощи средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"На 1 сентября ФНБ оценивался в 11,7 процента ВВП, или 13,256 триллиона рублей. С 2017-го Минфин копил там нефтегазовые доходы от цен выше 40 долларов за баррель, инвестируя их в корзину иностранных валют: 45 процентов — долларов, столько же — евро и десять — фунтов стерлингов", — рассказал Силуанов.
Он отметил, что, помимо средств ФНБ, для покрытия расходов существенно увеличатся заимствования. Пока на долговом рынке Минфин сумел привлечь полтора триллиона рублей. На недостающую сумму планируется выпустить гособлигации.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".