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Глава Минэнерго РФ оценил степень готовности "Северного потока-2"

Министр энергетики России Александр Новак  заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" находится в высокой степени готовности.

Глава Минэнерго РФ оценил степень готовности

"Проект "Северный поток-2" в высокой степени готовности, и, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперёд, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", — сказал глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

Глава Минэнерго России подчеркнул, что скоро газ будет основным источником в энергопотреблении. В европейских странах это тоже понимают и потому "Северный поток-2" очень важен для Европы.

"Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом".

Европейские партнёры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый", — говорится в справочных материалах.

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