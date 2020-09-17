Стали известны некоторые расходные части проекта бюджета на 2021-2023 годы. Законопроект внёс на рассмотрение правительства Минфин. В частности, стало известно, что МВД и Росгвардия получат денег больше, чем прежде, а сфера образования — меньше.

"Запланировано увеличение бюджетных ассигнований на денежное довольствие сотрудников и военнослужащих МВД России и Росгвардии в 2021 году на 14 136,6 млн рублей и в 2022 году — на 14 702,0 млн рублей. На зарплату персоналу миграционных подразделений МВД России в 2021 году будет увеличен бюджет на 628,2 млн рублей, в 2022 году — на 653,3 млн рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

"Расходы на деятельность образовательных учреждений министерства будут уменьшены в 2021 году на 335,8 млн рублей, в 2022 году — на 134,1 млн рублей и увеличены на 1,8 млн рублей в 2023 году", — говорится в документе.