Компания из Приморья, которая сейчас экспортирует российский мёд в Китай и Корею, вышла на рынок США.
"Россия имеет такую медоносную флору, какой нет ни в одной стране мира. Только отечественные компании способны предложить рынку столь разнообразную линейку видов натурального мёда, в том числе из-за наличия огромных площадей экологически чистых лесов с медоносами ", — рассказал директор компании "Славный мёд" Вячеслав Свинаренко.
Он рассказал, каким образом начала его компания экспортировать мёд в Китай и Корею. С выходом на американский рынок помог Приморский центр поддержки экспорта.
"Мы занимаемся закупкой мёда у пасек, проверяем его на качество и безопасность, фасуем и отправляем за рубеж. Сейчас в основном поставки идут в Китай и немного в Республику Корея. Но с помощью центра поддержки экспорта Приморского края, который запустил новую услугу по продвижению производителей в других странах, мы занялись американским рынком. Компания из США уже формирует будущую рекламную кампанию нашей линейки мёда", — рассказал Свинаренко.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.