Приморский мёд отправили на экспорт в США

Компания из Приморья, которая сейчас экспортирует российский мёд в Китай и Корею, вышла на рынок США.

"Россия имеет такую медоносную флору, какой нет ни в одной стране мира. Только отечественные компании способны предложить рынку столь разнообразную линейку видов натурального мёда, в том числе из-за наличия огромных площадей экологически чистых лесов с медоносами ", — рассказал директор компании "Славный мёд" Вячеслав Свинаренко.

Он рассказал, каким образом начала его компания экспортировать мёд в Китай и Корею. С выходом на американский рынок помог Приморский центр поддержки экспорта.