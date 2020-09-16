Кабмин одобрил предложенный Минфином проект госбюджета, содержащий, помимо прочего, меры экономии, направленные на восстановление после воздействия экономического кризиса, вызванного пандемией.
По словам Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, новый проект бюджета предусматривает сокращение расходов по статьям, не связанным с соцобязательствами государства и публичными расходами.
По его словам, в 2021 году на 10% будет сокращено финансирование программы вооружений и "пропущена" индексацию зарплат государственных гражданских служащих.
Согласно расчётам Минфина,
"При этом ожидаемые доходы российского бюджета составили
- 18,8 трлн на 2021 год;
- 20,6 трлн в2022-ом;
- 22,3 трлн в 2023-ем.
Таким образом, в ближайшие годы в России ожидается дефицит бюджета", — сказал Силуанов.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.