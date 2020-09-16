Минфин предлагает экономить на вооружении и зарплатах чиновников

Кабмин одобрил предложенный Минфином проект госбюджета, содержащий, помимо прочего, меры экономии, направленные на восстановление после воздействия экономического кризиса, вызванного пандемией.

По словам Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, новый проект бюджета предусматривает сокращение расходов по статьям, не связанным с соцобязательствами государства и публичными расходами.

По его словам, в 2021 году на 10% будет сокращено финансирование программы вооружений и "пропущена" индексацию зарплат государственных гражданских служащих.

Согласно расчётам Минфина,

в 2021 году Россия потратит из госбюджета 21,5 трлн рублей;

в 2022 — 21,9 трлн рублей;

в 2023 — 23,7 трлн рублей.