В "Платоне" не планируют брать плату с легковых автомобилей

Оператор системы "Платон"не планирует взимать плату за проезд по федеральным трассам с легковых автомобилей.

"Информация о возможности введения платы для легковых автомобилей не соответствует действительности Госсистема "Платон" создана для соблюдения установленного действующим законодательством порядка взимания платы только для транспортных средств разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн", — подчеркнули в "Платоне", комментируя сообщения СМИ.

Ранее телеграмм-каналы сообщили, что на портале системы появилась позиция "легковой автомобиль" и предположил, что "Платон" планирует брать плату с "леговушек".

""Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами массой свыше 12 тонн федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. В системе зарегистрировано свыше 1,34 млн большегрузов, в федеральный дорожный фонд перечислено более 108 млрд руб", — указывается на сайте "Платона".