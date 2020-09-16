Названы отрасли экономики РФ, которые восстановятся быстро

Скорость возврата различных отраслей к докризисным объемам выручки может варьироваться от одного года до пяти лет.

"Наиболее быстрое восстановление смогут продемонстрировать оптовая торговля, электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, кокса и нефтепродуктов. Данные отрасли незначительно просели в 2020 году, и, по мнению НКР, восстановление будет достаточно быстрым — 1-2 года. Усилению спроса в обозначенных отраслях будут способствовать дополнительные госзаказы, дальнейшее сокращение доли импорта и увеличение экспорта, рост внутрироссийского потребления товаров и услуг", — говорится в исследовании агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Сельское хозяйство, продуктовая розница, пищевая и фармацевтическая промышленности, в также компании, добывающие металлоруды, смогут расти на 1-10% в год.