Скорость возврата различных отраслей к докризисным объемам выручки может варьироваться от одного года до пяти лет.
"Наиболее быстрое восстановление смогут продемонстрировать оптовая торговля, электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, кокса и нефтепродуктов. Данные отрасли незначительно просели в 2020 году, и, по мнению НКР, восстановление будет достаточно быстрым — 1-2 года. Усилению спроса в обозначенных отраслях будут способствовать дополнительные госзаказы, дальнейшее сокращение доли импорта и увеличение экспорта, рост внутрироссийского потребления товаров и услуг", — говорится в исследовании агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
Сельское хозяйство, продуктовая розница, пищевая и фармацевтическая промышленности, в также компании, добывающие металлоруды, смогут расти на 1-10% в год.
"Таким отраслям, как машиностроение, воздушные перевозки и строительство коммерческой недвижимости для возврата на докризисные уровни потребуется более 5 лет, поскольку, в отличие от других отраслей, они испытывали значительные проблемы и до коронавируса, а пандемия их существенно усугубила".
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.