Мишустин сделал заявление о справедливости сбора налогов

Премьер-министр заявил, что бюджет — документ "не о цифрах, он о людях". И направлен на решение проблем в жизни россиян.

"Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании. Важно помнить, что бюджет — это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он посчитал несправедливыми заявления представителей крупных нефтяных компаниях, что деньги забирают только у них.