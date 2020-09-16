Премьер-министр заявил, что бюджет — документ "не о цифрах, он о людях". И направлен на решение проблем в жизни россиян.
"Планы властей РФ по налогам направлены в первую очередь на обеспечение необходимых доходов для реализации социальных обязательств, и нагрузку в этом случае должны нести все, а не только нефтяные компании. Важно помнить, что бюджет — это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях. Это документ, направленный на решение конкретных проблем в жизни людей в нашей стране. Отсюда пакет налоговых законов, который позволяет обеспечить необходимые доходы", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он посчитал несправедливыми заявления представителей крупных нефтяных компаниях, что деньги забирают только у них.
"Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний. Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика. Отсюда и наше видение налоговой политики", — сказал Мишустин.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.