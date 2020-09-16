Власти России пока не решили поднимать акцизы на табак и алкоголь

По вопросам о повышении акцизов на алкоголь и табак ведётся обсуждение экспертов, решений пока не принималось, заявил Песков.

"Никаких решений пока не принималось, разумеется Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение, действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счёт", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также оценил последствия пандемии коронавируса на российскую экономику.