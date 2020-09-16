По вопросам о повышении акцизов на алкоголь и табак ведётся обсуждение экспертов, решений пока не принималось, заявил Песков.
"Никаких решений пока не принималось, разумеется Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение, действительно, Минфин, который сталкивается с дефицитом бюджета, ищет источники для увеличения доходной части бюджета. Это совершенно нормальный процесс, но еще раз повторю: решения не принимались на этот счёт", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также оценил последствия пандемии коронавируса на российскую экономику.
"Конъюнктура всемирная экономическая носит достаточно драматический характер, это не может не сказываться на нашей экономике, хотя благодаря принимаемым мерам удается все-таки как-то минимизировать негативные последствия от экономического кризиса, но, к сожалению, мы не свободны все-таки от, скажем так, тех проявлений нестабильности, которые сейчас есть", — сказал Песков.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.