Госкомпании хотят обязать продавать металлолом через электронные торги

В Совфеде разработали проект закона, который обязывает компании с государственным участием продавать металлолом через открытые торги на электронных площадках.

"Необходимо создать электронную торговую площадку, лотом на которой будет являться право на заключение контракта на продажу партию лома. Продавцами должны выступать непосредственно ломообразующие предприятия, а покупателями — лицензированные ломопереработчики и потребители лома", — говорится в пояснительной записке к законопроекту главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

Сейчас реализация металлолома идёт на усмотрение руководителей госкомпаний по непрозрачным критериям, методики определения цен недоступны для внешней оценки, полагает Кутепов.