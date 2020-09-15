Вырастет число стран, с которыми ФНС РФ обменивается информацией

Российские налоговики ожидают, что в этом году увеличится количество стран, с которыми Россия обменивается финансовой информацией.

"Мы ожидаем, что в этом году к тем странам, которые с нами обмениваются информацией, ещё присоединятся Багамы, Гонконг, Турция, Бахрейн, Кувейт, ещё пара территорий Великобритании", — заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач в ходе конференции "Налоги-2020: стратегии, которые работают".

Дмитрий Вольвач отметил, что в 2019 году на 18 процентов увеличилось количество счетов, которые были предоставлены РФ её партнёрами по соглашению.