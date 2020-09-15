Российские налоговики ожидают, что в этом году увеличится количество стран, с которыми Россия обменивается финансовой информацией.
"Мы ожидаем, что в этом году к тем странам, которые с нами обмениваются информацией, ещё присоединятся Багамы, Гонконг, Турция, Бахрейн, Кувейт, ещё пара территорий Великобритании", — заявил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач в ходе конференции "Налоги-2020: стратегии, которые работают".
Дмитрий Вольвач отметил, что в 2019 году на 18 процентов увеличилось количество счетов, которые были предоставлены РФ её партнёрами по соглашению.
"ФНС России, являясь участником Многостороннего соглашения компетентных органов по автоматическому обмену финансовой информацией, осуществляет автоматический обмен информацией о счетах нерезидентов на "принципах взаимности". Всего в ежегодно обновляемом перечне в прошлом году было более 80 юрисдикций", — говорится в справочных материалах ФНС.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.