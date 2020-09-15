В правительстве России не поддержали законопроект о почасовом МРОТ

В правительстве посчитали, что проект закона ЛДПР противоречит нормам Трудового кодекса.

"Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют нормам Трудового кодекса, которым не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установлен иной подход к оплате труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени", — указывается в правительственном отзыве, который опубликовал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Телеграм-канале.

В кабмине сослались на отсутствие в пакете документов к законопроекту необходимых расчётов и обоснований.