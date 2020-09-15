В правительстве посчитали, что проект закона ЛДПР противоречит нормам Трудового кодекса.
"Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют нормам Трудового кодекса, которым не предусмотрен минимальный почасовой размер оплаты труда, а также установлен иной подход к оплате труда работников при работе на условиях неполного рабочего времени", — указывается в правительственном отзыве, который опубликовал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Телеграм-канале.
В кабмине сослались на отсутствие в пакете документов к законопроекту необходимых расчётов и обоснований.
"В материалах к проекту закона отсутствуют необходимые расчёты и обоснования, что не позволяет оценить влияние предлагаемых норм на расходы бюджета. Установление предлагаемого законопроектом минимального почасового размера оплаты труда, превышающего размер оплаты труда в месяц, исчисленный исходя из МРОТ, повлечёт увеличение расходов бюджетов, а также дополнительную финансовую нагрузку на субъекты предпринимательства", — резюмировали в кабмине РФ.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.