В Минтруде прокомментировали предложение о почасовом МРОТ

Министерство труда и социальной защиты России готово к обсуждению предложения о минимальной почасовой ставке.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают введение почасовой оплаты труда. Почасовой МРОТ хотят применять для россиян, работающих по краткосрочным трудовым договорам.

"При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам. Применение МРОТ обязательно, вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку", — рассказали в Минтруде.

В министерстве также подчеркнули, что месячная оплата труда не должна стать меньше при введении почасовой минимальной оплаты.