Министерство труда и социальной защиты России готово к обсуждению предложения о минимальной почасовой ставке.
Ранее сообщалось, что в правительстве обсуждают введение почасовой оплаты труда. Почасовой МРОТ хотят применять для россиян, работающих по краткосрочным трудовым договорам.
"При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам. Применение МРОТ обязательно, вне зависимости от срока трудового договора и применяемой системы оплаты труда. Если сотрудник отработал неполное время, то заработная плата начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку", — рассказали в Минтруде.
В министерстве также подчеркнули, что месячная оплата труда не должна стать меньше при введении почасовой минимальной оплаты.
"Сейчас месячная заработная плата человека, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ, а в северных регионах — не ниже МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и процентные надбавки", — отметили в ведомстве.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.