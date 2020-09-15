Россияне переходят на дешёвый минтай, рассказали эксперты рыбного рынка

Россияне переходят на один из самых дешёвых видов рыбы, минтай, а общее потребление рыбной продукции в стране снижается.

"Рыба и морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой отказываются в первую очередь при сокращении расходов. Среднедушевое потребление рыбы снизится с 21,9 кг до 21 кг в год", — рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Другие участники рынка считают, что фактическое потребление рыбной продукции в России может быть ещё меньше.

"Некоторое время назад Рыбный союз приводил данные, согласно которым потребление рыбопродукции в России за пять лет снизилось на 30%, до 13 кг на человека в год. Я с этими выводами согласен. Если брать за основу для расчётов не сырьё, а рыбу потрошёную без головы, то потребление рыбной продукции не превышает 14-15 кг на человека в год", — пояснил представитель консалтингового агентства Илья Березнюк.

Оба эксперта согласны во мнении, что покупатели рыбы во всём мире сейчас переходят на более дешёвую продукцию. В частности, на рынок РФ за полгода поставили 120 тысяч тонн минтая. Это на 32% больше, чем годом ранее.