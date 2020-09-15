Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных семей

Минфин России внёс на рассмотрение кабмина проект закона, расширяющий госпрограмму ипотеки для многодетных семей.

"Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершённого объекта индивидуального жилищного строительства", — говорится в сообщении Министерства финансов России.

450 тысяч рублей смогут получить россияне, которые приобретают долю в собственности на жильё.