Минфин России внёс на рассмотрение кабмина проект закона, расширяющий госпрограмму ипотеки для многодетных семей.
"Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершённого объекта индивидуального жилищного строительства", — говорится в сообщении Министерства финансов России.
450 тысяч рублей смогут получить россияне, которые приобретают долю в собственности на жильё.
"Принятие законопроекта позволит получить выплату тем гражданам, которые по формальным причинам не могли ранее этого сделать, поскольку цели, указанные в кредитном договоре, не попадали под условия программы. Данные изменения в совокупности с распространением поддержки на ИЖС позволят повысить эффективность реализации мер государственной поддержки и помочь большему количеству многодетных семей", — прокомментировал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.