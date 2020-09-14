Центробанк РФ сообщил, что российские кредитные учреждения в четыре раза увеличили ввоз евро в июле. По сравнению с июнем общий завоз иностранной валюты увеличился на 33,6% процента.

"В июле в Россию было ввезено 677,8 миллиона евро в долларовом эквиваленте, в то время как в июне — 166,3 миллиона. Ввоз наличных долларов, наоборот, сократился на 14,1% относительно июньского уровня: 868,1 миллиона против 1,011 миллиарда в предыдущем месяце.

Вывоз наличной иностранной валюты в июле также увеличился: результат июля (475,6 миллиона долларов) на 52,3% превысил июньский показатель (312,3 миллиона долларов). Долларов при этом было вывезено на 51,6% больше, евро — на 54,9%", — говорится в сообщении Центрального банка России.