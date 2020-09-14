Центробанк РФ дал рекомендации по использованию дополнительных параметров проверки клиента при обслуживании по мобильному банкингу.
"При такой схеме злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк. В 2019 году Банк России давал банкам рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и тому, как обезопасить клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через интерактивное голосовое меню IVR. Тем не менее, был зафиксирован единичный случай подобного мошенничества из-за несоблюдения рекомендаций", — говорится в сообщении Цетробанака.
Финансовый регулятор вновь напомнил кредитным учреждениям о необходимости введения дополнительных параметров распознавания клиента в мобильном банке.
"Банки при обслуживании клиентов в системе телефонного банкинга в автоматическом режиме должны использовать дополнительный параметр аутентификации, например, секретный код, который устанавливается клиентом при заключении договора. Кроме того, последние четыре цифры номера карты не могут являться дополнительным параметром аутентификации. Соблюдение таких рекомендаций позволит банкам предотвратить подобные инциденты", — рекомендует ЦБ.
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