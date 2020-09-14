Центробанк РФ дал рекомендации по использованию дополнительных параметров проверки клиента при обслуживании по мобильному банкингу.

"При такой схеме злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк. В 2019 году Банк России давал банкам рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и тому, как обезопасить клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через интерактивное голосовое меню IVR. Тем не менее, был зафиксирован единичный случай подобного мошенничества из-за несоблюдения рекомендаций", — говорится в сообщении Цетробанака.