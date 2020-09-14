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В августе выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Объем выдачи ипотеки в России в августе нынешнего года вырос в сравнении с августом 2019 года на 59 процентов — до 375 млрд рублей, установив новый рекорд.

В августе выдали рекордное количество ипотечных кредитов

"Предыдущий рекорд месячного объема ипотечного кредитования был зафиксирован в июле 2020 года — 362 млрд рублей. По оценке компании, в августе в стране выдали 148 тысяч ипотечных кредитов, что на 38 процентов больше, чем годом ранее. В целом за восемь месяцев 2020 года в России выдали 895 тысяч ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 тлн рублей (+26 процентов). Мы видим, что ипотечный рынок полностью восстановился от негативных последствий пандемии коронавируса. Это произошло благодаря восстановлению потребительской уверенности граждан и реализации программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента годовых. По нашим оценкам, в августе по льготной ипотеке выдано более 90 процентов всех кредитов на первичном рынке", — сообщил руководитель аналитического центра компании "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.

Всего в нынешнем году ожидается выдача не менее 1,3 млн кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Это- рекордное значение в истории отечественного ипотечного рынка, отметили в компнаии"Дом.РФ".

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