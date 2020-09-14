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Мобильная связь подорожает уже до конца года

Эксперты считают, что цены на мобильную связь в России могут вырасти на 5-7% уже до конца 2020 года.

Мобильная связь подорожает уже до конца года

Соответствующий опрос провела газета "Известия".

Как сообщает издание, Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, уверен, что цены на связь, растущие с 2014-го в среднем на 15% в год, не нарушат эту тенденцию и сейчас:

"Примерно половину традиционного роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года они могут добрать ещё 7%. Осенью операторы предложат новые тарифы, на которые перейдёт часть абонентов, старые тарифные планы будут закрыты".

Александр Венгранович, аналитик "Ренессанс капитала", считает, что рост цен составит 5%:

"Поводом для повышения цен является стагнация в сфере конкуренции: ничего нового операторы предложить не могут, но хотят максимально увеличить доходы".

В основном же эксперты сходятся в одном:

  • Для абонентов повышение цен пройдёт незамеченным, поскольку будет подано под видом новых тарифов с увеличенным трафиком.

"В "Мегафоне" и Tele2 сообщили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг", отмечается в материале "Известий".

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