Мобильная связь подорожает уже до конца года

Эксперты считают, что цены на мобильную связь в России могут вырасти на 5-7% уже до конца 2020 года.

Соответствующий опрос провела газета "Известия".

Как сообщает издание, Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, уверен, что цены на связь, растущие с 2014-го в среднем на 15% в год, не нарушат эту тенденцию и сейчас:

"Примерно половину традиционного роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года они могут добрать ещё 7%. Осенью операторы предложат новые тарифы, на которые перейдёт часть абонентов, старые тарифные планы будут закрыты".

Александр Венгранович, аналитик "Ренессанс капитала", считает, что рост цен составит 5%:

"Поводом для повышения цен является стагнация в сфере конкуренции: ничего нового операторы предложить не могут, но хотят максимально увеличить доходы".

В основном же эксперты сходятся в одном:

Для абонентов повышение цен пройдёт незамеченным, поскольку будет подано под видом новых тарифов с увеличенным трафиком.