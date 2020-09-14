Мобильная связь подорожает уже до конца года

Эксперты считают, что цены на мобильную связь в России могут вырасти на 5-7% уже до конца 2020 года.
Соответствующий опрос провела газета "Известия".
Как сообщает издание, Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group, уверен, что цены на связь, растущие с 2014-го в среднем на 15% в год, не нарушат эту тенденцию и сейчас:
"Примерно половину традиционного роста операторы уже отыграли, поэтому до конца года они могут добрать ещё 7%. Осенью операторы предложат новые тарифы, на которые перейдёт часть абонентов, старые тарифные планы будут закрыты".
Александр Венгранович, аналитик "Ренессанс капитала", считает, что рост цен составит 5%:
"Поводом для повышения цен является стагнация в сфере конкуренции: ничего нового операторы предложить не могут, но хотят максимально увеличить доходы".
В основном же эксперты сходятся в одном:
"В "Мегафоне" и Tele2 сообщили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг", отмечается в материале "Известий".
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