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Реверс российского газа не даёт Украине закупать сжиженный газ у США

Украина не может закупать американский сжиженный газ, поскольку ГТС страны полностью переведена на реверс российского газа.

Реверс российского газа не даёт Украине закупать сжиженный газ у США

К такому выводу пришли специалисты рейтингового агентства Fitch.

По словам Дмитрия Маринченко, старшего директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам, хотя

"в Европе американский газ успешно конкурирует с российским, несмотря на разницу в издержках - в Европе он тоже продается по спотовым ценам, Украина не обладает инфраструктурой, которая бы позволила напрямую покупать СПГ - для них он будет слишком дорогим, по сравнению с российским. Возможны, конечно, какие-то разовые сделки, но о системных закупках речь вообще не идёт».

Напомним, что Украина с 2015 года не покупает у России газ напрямую, перекупая его у Европы.   Начиная с текущего сентября российское голубое топливо Незалежная закупает по виртуальному реверсу - около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. 

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