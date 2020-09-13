Идея о введении отцовского капитала после рождения третьего ребенка в семье является непродуманной и опасной для экономики.

Такое мнение высказал финансовый аналитик Максим Кривелевич.

"Идея дать людям деньги — абсолютно правильная и логичная, а вот дальше начинается отсебятина. Люди из лучших побуждений хотят чего-то достичь, но вместо того, чтобы проконсультироваться с профессиональными экономистами начинают работать по принципу "давайте поэкспериментируем".

Экономика, конечно, наука экспериментальная, но стоимость экспериментов в ней соизмерима со стоимостью экспериментов в вирусологии. В других науках как-то эксперименты подешевле", — пояснил эксперт.