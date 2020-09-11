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Из села в небедном Ямале хотят сбежать 94 процента жителей

Глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал жителям села, где 94 процента проголосовало за переезд из аварийных домов, что их проблемы решат в следующем году.

Из села в небедном Ямале хотят сбежать 94 процента жителей

В селе Газ-Сале Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе проживает чуть больше двух тысяч человек. Посёлок построили полвека назад как базу геологоразведчиков. Сейчас он пришёл в упадок, аварийным признано 80 процентов жилья. Районные власти смогли включить в программу расселения только восемь многоквартирных домов из 40.

Чтобы узнать мнение сельчан о переселении, райадминистрация за полгода опросила людей путём поквартирного обхода. Тогда и появилась эта цифра — 94 процента.

"Раз у нас ситуация здесь особенная, жильё должно предоставляться по принципу "метр на метр", то есть площадь новой квартиры будет не меньше нынешней. В тех случаях, когда жители посёлка хотят переехать в другие регионы, мы создадим ускоренную очередь для них. Это начнёт работать, если мы с вами договоримся, с 2021 года", — заявил на встрече с сельчанами глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

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