Из села в небедном Ямале хотят сбежать 94 процента жителей

Глава Ямала Дмитрий Артюхов пообещал жителям села, где 94 процента проголосовало за переезд из аварийных домов, что их проблемы решат в следующем году.

В селе Газ-Сале Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе проживает чуть больше двух тысяч человек. Посёлок построили полвека назад как базу геологоразведчиков. Сейчас он пришёл в упадок, аварийным признано 80 процентов жилья. Районные власти смогли включить в программу расселения только восемь многоквартирных домов из 40.

Чтобы узнать мнение сельчан о переселении, райадминистрация за полгода опросила людей путём поквартирного обхода. Тогда и появилась эта цифра — 94 процента.